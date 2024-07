Der Bio-Winzer Volker Benzinger ist einer der Preisträger des EcoWinner 2024. Beim 29. Wettbewerb des Bundesverbandes ökologischer Weinbau, Oppenheim, wurden insgesamt 443 ökologisch erzeugte Weine aus zehn deutschen Anbaugebieten getestet. 84 Winzer hatten sich für eine Prämierung beworben. 91 Produkte in 14 Kategorien wurden schließlich ausgezeichnet. Darunter sind 21 aus der Pfalz und davon wiederum drei von Benzinger. Gekürt wurden drei Erzeugnisse des Kirchheimers, allesamt Jahrgang 2023 und trocken: ein Auxerrois, ein Sauvignon Blanc und ein Grauburgunder. Die EcoWinner-Medaille erhält ein Wein nur, wenn er in der Blindverkostung 85 von 100 Punkten erreicht und zu den besten 20 Prozent in seiner Kategorie zählt.