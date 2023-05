Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der verkaufsoffene Sonntag mit Märzmarkt ist die letzte große Veranstaltung des Wirtschaftsforums (WF) Grünstadt gewesen. Ob in diesem Jahr überhaupt noch etwas stattfinden kann, ist aufgrund der Infektionszahlen fraglich. Am Samstag will sich die Werbegemeinschaft mit einem Drehorgel-Konzert in Erinnerung rufen.

„Das Fehlen der Aktionstage ist für die Geschäftswelt in der Innenstadt ein gewaltiger Verlust“, sagt der stellvertretende WF-Vorsitzende Steffen Jost. Seit der Wiedereröffnung