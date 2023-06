Was hat das Haus der ehemalige Bäckerei Ebel mit dem Adelsgeschlecht auf der Staufer Burg zu tun? Fragen wie diese hat Gästeführerin Erika Grün dieser Tage bei einer Tour durch Kerzenheim beantwortet.

Es sind spannende Infos, Legenden und Anekdoten gewesen, die Gästeführerin Erika Grün den Tour-Teilnehmern in Kerzenheim mit auf den Weg gibt. Etwa die Geschichte, was das Haus der ehemaligen Bäckerei Ebel mit dem Adelsgeschlecht auf der Staufer Burg zu schaffen hat. So soll das legendäre Helinchen hier, wo das besagte Haus steht, gelebt haben. Der Überlieferung nach handelte es sich bei eben dieser um die Tochter eines Bauern, die sich im Mittelalter in den Oberjäger Anselm des Grafen Eberhard von Eberstein auf Burg Stauf verliebt hatte.

Sie trafen sich zwischen Kerzenheim und Stauf, dem heutigen Startort der bekannten Helincheneiche. Als dies bekannt wurde, schickte der Graf auf Bitten der Eltern seinen Jäger in eine einsame Klause im Kerzenheimer Hinterwald, woraufhin Helinchen vor Kummer starb. Die Leichenträger hörten, als Helinchen bestattet werden sollte, ein irres Lachen. Das Gesicht des verstorbenen Mädchens soll auch noch hinter dem Fenstergitter der Giebelstube des Hofes gesehen worden sein, der an der Stelle des Hauses Ebel gestanden haben soll. So weit die Legende.

Erika Grün ist eines der neuen Gesichter unter den Gästeführern der Verbandsgemeinde Eisenberg. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen die Geschichte von Kerzenheim näherzubringen. Darauf ist sie gut vorbereitet: Über Monate hinweg recherchierte sie in Archiven, sprach mit Zeitzeugen, sammelte Kartenmaterial. Ihre Erkenntnisse packte sie nun in eine zweistündige Tour durch den Ort, wobei teilweise Wege benutzt wurden, die selbst so mancher Kerzenheimer noch nicht kannte. Trotz hoher Temperaturen kamen 25 Personen.

Was ist ein Haermacher?

Ursprünglich, erklärt Grün, bestand das Dorf aus einem Unterkerzenheim mit einer Kirche und zwei Bauernhöfen – nämlich den heutigen Gebäuden des Bauernhofs Risser und der ehemaligen Bäckerei Wahl. Der Ort Oberkerzenheim wurde im Laufe der Geschichte durch eine Befestigungsmauer eingefriedet. Der Zugang erfolgte durch drei Tore.

Bevor Grün ihre Gruppe an die Einfriedungsmauer führt, macht die Besuchergruppe aber Halt in der Neugasse. Hier lebt heute die 93-jährige Elisabeth Schneider. Sie konnte Informationen zum Begriff „Haermacher“ beisteuern, den Grün in alten Unterlagen fand. Schneiders Großvater übte nämlich den Beruf des „Haermachers“ aus. Er machte aus Haaren von Kuhschwänzen Seile und Fäden. Mit den Fäden stellte man dann Taschen her, die später mit Bucheckern befüllt wurden, aus denen man wiederum Öl presste.

Grün führt die Teilnehmer danach auf die verschlungenen Wege um die Mauer, deren Verlauf größtenteils noch erhalten ist. Sie stammt wohl aus dem 14. Jahrhundert, wurde im 17. Jahrhundert dann offenbar nochmal aufwendig wieder aufgebaut. Darauf deuten einige Inschriften an Wänden hin, die man beim Rundgang entdecken kann.

Interessant: Die Mauer wies an drei Stellen Durchgänge auf, Richtung Ebertsheim, Eisenberg sowie Göllheim. Diese drei „Hauptstraßen“ kamen im Zentrum zusammen, das man heute als „Römer“ bezeichnet. Dieser Platz hat allerdings nichts mit den Römern zu tun. Warum der Platz den Namen trägt, bleibt unklar. Ein Tour-Teilnehmer meinte, er könne eine Referenz an den Spruch „Alle Straßen führen nach Rom“ sein. Genaueres weiß man jedoch nicht.

Gedenken an Todesstunde Christi

Um Punkt 15 Uhr wird die Führung lautstark unterbrochen: Die protestantische Kirche läutet jeden Samstag zu dieser Zeit eine viertel Stunde lang ihre Glocken. Pfarrerin Helke Rothley, die auch unter zu den Teilnehmern der Tour gehört, kann aufklären: Es handelt sich hierbei um ein Gedenken an die Todesstunde Christi. In der Region werde diese Tradition nur in Kerzenheim bei den Protestanten aufrechterhalten. Natürlich hat die Pfarrerin auch den Schlüssel zur Kirche dabei. Somit können die Tourteilnehmer einen Einblick in das Gotteshaus erhalten.

Die Kirche hat ebenfalls einige Überraschungen parat. Zumindest für Ortsfremde. Von außen ist das 1783 erbaute Gebäude eckig. Im Innenraum bietet sich dem Betrachter allerdings ein Rundbau mit einer von acht Säulen getragenen Empore rund zehn Meter über dem Boden. Im angrenzenden nördlichen Bereich der heutigen Kirche befand sich im Mittelalter wohl ein größeres Gut, das Erika Grün bei der Recherche als Schloss identifizieren konnte. „Hier muss der Ritter Bertelmann gelebt haben“, meint die Gästeführerin.

Auch über den Fund eines kleinen Schatzes gibt es etwas zu berichten. Vor einigen Jahren wurden bei Bauarbeiten in der „Heilandsgasse“, heute ein Teil der Göllheimer Straße, 2285 Silbermünzen gefunden – unter einem Ziegel vergraben. Das Landesarchiv in Speyer schätzte deren Ursprung auf das zwölfte oder 13. Jahrhundert und ist somit ein historischer Beweis für die lange Geschichte von Kerzenheim.

Eine weitere wichtige Station der Tour ist die Grundschule, deren Bau vor rund 70 Jahren durch den Verkauf von Holz finanziert wurde. Zeitweise befand sich hier zudem ein Badehaus, das gegen ein Entgelt von den Kerzenheimern an Samstagen benutzt werden konnte. Eine lokal bekannte Persönlichkeit darf bei der Exkursion nicht unerwähnt bleiben: Der Kerzenheimer Wilhelm Bernhard, der im Alter von 20 Jahren nach Amerika auswanderte und dort zu Reichtum kam, spendete seiner Gemeinde zu Beginn der 20er Jahre Geld, damit die Armen und vor allem Kinder ein warmes Essen und eine ordentliche Schulausbildung genießen konnten.