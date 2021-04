Nach der abgeschlossenen Dorfmoderation und dem erstellten Maßnahmekatalog sollen die Projekte in Sausenheim nach und nach angegangen werden. Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD) informierte im Ortsbeirat über die Prioritätenliste.

Ganz oben auf der Liste stehen unter anderem die Umgestaltung des Ehrenmals, das Schaffen eines Jugendraums und die Gestaltung des Friedhofs. Beim größten Projekt, das renovierungsbedürftige Dorfgemeinschaftshaus, müsse erst mal mit dem Eigentümer, dem TuS- Sausenheim, geklärt werden, wie es weitergehe. Immerhin sei hier noch keine Entscheidung getroffen worden. In Frage komme beispielsweise, dass die Stadt das Gebäude übernehme. Allerdings finde wahrscheinlich erst im Sommer eine Mitgliederversammlung statt, zuvor werde auch noch der neue Vorstand gewählt, mit dem man dann auch ins Gespräch kommen müsse, so Walther. Die CDU-Fraktion stellte den Antrag, den Tagesordnungspunkt DGH mit in der nächsten Sitzung aufzunehmen. Franz Krämer (CDU) verdeutlichte zwei Möglichkeiten, um das derzeitige DGH nicht umbauen zu müssen, da unter anderem unüberschaubare Kosten entstehen würden: Der Umbau der alten Schule in der Leiningerstraße oder der Neubau eines Verein- und Kulturzentrums an der Grundschule könnten Alternativen sein. Der Ortsbeirat stimmte zu, sich mit dem Thema in der nächsten Sitzung weiter zu beschäftigen.