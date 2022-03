Die Dorfmoderation in Bissersheim ist Ende Februar mit einer Online-Veranstaltung gestartet, die nach Angaben der Organisatoren gut besucht war. Ende März soll es in die nächste Runde gehen – diesmal analog, und zwar mit einem Treffen in der Sängerhalle.

Mehr als 60 Teilnehmer seien bei der Auftaktveranstaltung am 21. Februar dabei gewesen, berichtete Ortsbürgermeister Elmar Reichert (parteilos) im Nachgang. Die Verbandsgemeindeverwaltung habe herausgefunden, dass im Schnitt zwei Personen vor dem Computer säßen, daher sei von etwa 120 Personen auszugehen, die sich an dem digitalen Treffen beteiligt hätten. Das verrate ein reges Interesse der Bürger, schließlich gebe es in Bissersheim keine 500 Einwohner.

Die Dorfmoderation , in der es um die künftige Entwicklung des Orts für alle Generationen geht, wird vom Planungsbüro Stadtgespräch aus Kaiserslautern geleitet. Das arbeitete bei der Auftaktveranstaltung mit einem Ampelsystem für die ausgewählten Themenfelder: Grün steht für Zufriedenheit und wenig bis keinen Handlungsbedarf, Gelb für Unzufriedenheit und den Wunsch nach Verbesserung, Rot – vergleichbar mit den Schulnoten von vier bis sechs – für einen klaren Handlungsbedarf.

Radweg nach Kirchheim und schönere Spielplätze

In Bissersheim stören sich die Bürger am meisten am fehlenden Nahversorger oder Dorfladen, der Waren des täglichen Bedarfs bietet. Als weiteres Defizit wurden das Fehlen von öffentlichen Parkplätzen im Ortskern sowie mangelnde Freizeitmöglichkeiten und fehlende Treffpunkte für junge Leute genannt. Zudem wird das Angebot außerhalb der Vereine als dürftig empfunden. Es könnte laut der Auswertung ein breiteres, familienfreundlicheres Sport- und Freizeitangebot geben.

Viele Bewohner würden den Ausbau eines Radwegs Kirchheim befürworten, denn dort gibt es Kita und Grundschule für die jüngsten Bissersheimer sowie einen Bahnhaltepunkt. Weitere Vorschläge: die Wiederherstellung verkehrssicherer Fußwegeabseits der Hauptstraße, ein mobiler Lebensmittelverkauf, weitere Sitzgelegenheiten im Ort, schönere Grün- und Spielflächen, ein Schottergartenverbot, Ruftaxis und eine erhöhte Taktung des Öffentlichen Personennahverkehrs an Abenden und Wochenende sowie die Reduzierung des Verkehrslärms durch Tempo-30-Zonen im Ort.

Dorfgemeinschaft und schöne Landschaft ein Plus

In der Sparte Image und Angebote für Gäste und Urlauber samt Übernachtungsangeboten liegt das Winzerdorf laut Auswertung im sprichwörtlich „grünen Bereich“ – und zwar mit der Benotung eins bis zwei. Das trifft laut Fazit des Planungsbüros auch auf das allgemeine Ortsbild mit den erhaltungswürdigen ortsprägenden Gebäuden zu. Gut seien auch die Dorfgemeinschaft, die schöne Natur und Landschaft mit den Weinbergen und die dörfliche Lage.

Mit den Rückmeldungen der Bürger und der daraus gewonnenen Einschätzung des Planungsbüros ist der erste Schritt getan. Es geht aber natürlich noch weiter. Wer an der Gestaltung der Zukunft teilhaben will, bekommt dazu in den kommenden Wochen und Monaten Gelegenheit. Folgende Termine hat das Büro Stadtgespräch bereits bekanntgegeben. Beim Treffen am Montag, 28. März, 18 Uhr, in der Sängerhalle geht es um das Thema Bauen, Leben, soziales Miteinander und am Dienstag, 26. April, 18 Uhr, in der Sängerhalle um Verkehr und Versorgung. Für Montag, 30. Mai, 18 Uhr, ist eine digitale Sitzung zu Unser Dorf 2.0 geplant. Abschlussveranstaltung: Freitag, 10. Juni, 18 Uhr, voraussichtlich in der Sängerhalle.