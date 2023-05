Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Arbeitsgruppe „Dorfentwicklung“ hat in der Dorfmoderation vorgeschlagen, eine Ausschankstelle in der Ortsmitte zu etablieren. Die Idee war im Bau- und Friedhofsausschuss am Dienstagabend Thema. Es ging auch um die Kosten.

In Kleinkarlbach sei in einer Garage eine Bewirtungsmöglichkeit eingerichtet worden, erzählte Bürgermeister Kay Kronemayer (FWG). Er fände einen Ausschank in der Ortsmitte gut, weil so