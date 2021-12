Abendliche Spaziergänge durchs Dorf haben in der dunklen Jahreszeit sowieso schon ihre ganz eigene Faszination. In Mertesheim sind darüber hinaus 24 ganz besondere Glanzpunkte zu bestaunen. Ortsbürgermeister Kurt Waßner hatte die Idee dazu.

Die herrlich geschmückten und beleuchteten Fenster, Vorgärten und manchmal fast komplette Anwesen „haben es doch verdient, dass sie nicht nur ein paar Tage zu bestaunen sind“, sagt Mertesheims Ortsbürgermeister Kurt Waßner. Er hat die Mertesheimer, die beim Dorf-Adventskalender teilnehmen, frühzeitig dazu animiert, ihre Schmuckstücke doch mindestens bis zum Neujahrstag zu präsentieren. Leuchtet doch auch ein, wenn man sieht, wie viel Arbeit sich die Mertesheimer gemacht haben, um ihr persönliches weihnachtliches Schmuckstück zu schaffen. Und an dem sich auch andere erfreuen können, wenn sie an ihrem Haus vorbei kommen.

Schade nur, dass es mit einem jeweiligen kleinen Umtrunk nichts geworden ist, wenn sich ein neues „Fenster“ vom Dorfkalender geöffnet hat. Am guten Glühwein-Willen der Bürger hat’s beileibe nicht gemangelt – nein, auch hier hat man wegen Corona lieber Abstand vom geselligen Beisammensein genommen. Aber auch so ist „die Premiere des Dorfkalenders in Mertesheim mehr als gelungen – so waren ja auch die per Los ermittelten Nummern 1 bis 23 ruckzuck vergeben“, sagt Waßner und freut sich: „Nur die Nummer 24 war fix – den Eingang unseres Dorfgemeinschaftshauses sollten die Kinder von unserer Kita gestalten“. Nicht nur für das Ortsoberhaupt ist es keine Frage, dass der Mertesheimer Adventskalender im nächsten Jahr wiederholt wird. Auch die abendlichen Dorfspaziergänger sind sich einig: Das war viel zu schön, um einmalig zu sein. Vielleicht wollen dann sogar noch mehr als 24 Mertesheimer mitmachen – warum eigentlich nicht? Und das Abschmücken könnte man dann auch gleich auf 6. Januar festlegen, oder?