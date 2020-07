Die für 2021 geplanten Feierlichkeiten zum Wattenheimer Jubiläumsjahr sollen um ein Jahr verschoben werden. Für das Programm hat der Gemeinderat einstimmig ein Finanzkonzept beschlossen und 4000 Euro im Haushalt eingeplant. Vor fast 800 Jahren wurde Wattenheim erstmals urkundlich erwähnt. Deshalb sollte das Jubiläumsjahr 2021 eigentlich mit vielen Veranstaltungen gefeiert werden. Aus der geplanten Abschlussveranstaltung am 7. November 2021 wurde nun, wie der Gemeinderat am Dienstag beschlossen hat, eine Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr, das bis zum 6. November 2022 gefeiert werden soll. Neben dem Festakt mit Vorträgen und einer Theaterszene ist ein historischer Stabaus-Festzug am Sonntag Lätare geplant. Im April soll dann das Gemeindearchiv dem Wattenheimer Heimatforscher Anton Meißner gewidmet werden.

Dorffest mit großem Programm

Höhepunkt der Feierlichkeiten wird schließlich das Dorffest im Mai mit großem Musikprogramm, zu dem Bürgermeister Carsten Brauer (CDU) „mehrere Hundert oder Tausend“ Besucher erwartet, wie er im Gemeinderat sagte. Deshalb soll noch ein Sicherheitskonzept erstellt werden.

Im September sollen ein Spielfest für Kinder und eine Grenzwanderung auf die Beine gestellt werden – „zum Mitmachen und selbst wandern“, wie es in dem Konzept heißt.

Außerdem präsentierte Brauer Taschen mit einer Wortwolke aus Wattenheimer Begriffen, die der Nähtreff näht. Rund 400 Stück sollen für je 12 Euro verkauft werden. „Jeder Wattenheimer sollte so eine Tasche haben“, sagte Brauer.tbss