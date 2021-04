2021 ist es so weit: Mertesheim wird 1250 Jahre alt. Das Jubiläum der kleinen Eistalgemeinde soll aktuellen Plänen zufolge über den gesamten Jahresverlauf gebührend gefeiert werden. Darüber hat Ortsbürgermeister Kurt Wassner in der jüngsten Ratssitzung informiert.

Es gibt bereits einige Ideen für Veranstaltungen, die die Gemeinde Mertesheim in seinem Jubiläumsjahr anbieten will. „Wir haben in den vergangenen Monaten darüber beraten, mussten dabei allerdings wegen Corona auf eine breite Bürgerbeteiligung verzichten“, berichtete der Ortschef. „Sobald hier weitere Lockerungen erfolgen, wollen wir die Mertesheimer stärker in die Vorbereitung der Jubiläumsfeiern einbinden.“ Eines ist für Wassner allerdings jetzt schon klar: „Wir sollten es zu diesem Jubiläum krachen lassen.“

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Mertesheim im Jahr 771 – und zwar als Meldrisheim. Damals soll die Abtei Glandern, die auch Güter in Battenberg und in Grünstadt besaß, das Patronatsrecht über die in Mertesheim ausgeübt haben. Die katholische Kirche Sankt Valentin ist heute noch erhalten und unter anderem ein Wallfahrtsort. Sie stand bereits von 1250 Jahren, wenn auch in kleinerer Form. Daran und an den Schutzpatron St.Valentin soll mit einem Fest im kommenden Februar erinnert werden, informiert Wassner.

Losgehen soll es im Februar

23 Punkte hat der Bürgermeister in seiner Ideensammlung zusammengetragen, jeweils ein Fest oder ein Höhepunkt des Jubiläumsjahrs steckt dahinter. „Vieles ist noch nicht abschließend ausgearbeitet, bei manchem sind die Vereine als Partner eingeplant, auch wenn wir hier noch nicht alle Gespräche führen konnten“, sagt Wassner.

Losgehen soll es mit dem Neujahrstreffen, das musikalisch begleitet wird. Auch das 25-jährige Bestehen der Schülerlotsen soll gefeiert werden. Straßenfeste sollen stattfinden und Touren unter dem Motto „Lerne Dein Dorf kennen“ angeboten werden. Dorfflohmarkt und Kerwe will Wassner genauso ins Jubiläum einbetten wie Ostermarkt und Feuerwehrfest.

Es wurden bereits 8000 Euro gespendet

Außerdem stehen ein Kinderfest mit Clown, eine Baumpflanzaktion für Neugeborene und ein bunter Abend an einem Festwochenende, das die Gemeinde ausrichtet, auf der Liste des Ortsbürgermeisters. Daneben soll es Treffen ehemaliger Mertesheimer geben, in das auch die Neubürger eingebunden werden. Geplant ist darüber hinaus ein Theater- und Kulturabend. Wassner hofft, dass es möglich sein wird, einen Jahreskalender mit Mertesheimer Motiven herauszugeben. 1995 gab es so etwas schon einmal.

Bereits in Vorbereitung ist eine Dorfchronik oder Festschrift zum Jubiläum, an der bislang Norbert Benninghoff und Brigitte Echter gemeinsam mit Kurt Wassner arbeiten. Sorgen um die Finanzierung all dieser Projekte macht sich der Ortsbürgermeister wenig. „Wir haben bereits jetzt rund 8000 Euro an zweckgebundenen Spenden für das Jubiläumsjahr eingenommen und ich hoffe, dass weitere hinzukommen werden“, erzählt er.

Über just diese Spendenannahmen entschied der Mertesheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung positiv.