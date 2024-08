Der Vorstand des TuS Sausenheim überlegt, „sein“ Dorfgemeinschaftshaus (DGH) zu verkaufen. Das hat dessen Vorsitzender Sascha Jackwerth am Donnerstagabend in der gut besuchten Sitzung des neu konstituierten Ortsbeirats noch einmal wiederholt.

Der Vorstand des TuS Sausenheim überlegt, „sein“ Dorfgemeinschaftshaus (DGH) zu verkaufen. Das hat dessen Vorsitzender Sascha Jackwerth am Donnerstagabend in der gut besuchten Sitzung des neu konstituierten Ortsbeirats noch einmal wiederholt. „Wir müssen uns fragen, ob wir überhaupt der richtige Betreiber für so ein Objekt sind“, meinte er. Eine Sanierung des maroden Gebäudes könne der Sportverein – auch mit finanziellen Zuschüssen – nicht stemmen. „Daher ist eine Ausschreibung in der Mache“, so Jackwerth. Ortsvorsteher Sascha Schwalb (SPD) berichtete, dass nach alternativen Domizilen für die Nutzer gesucht werde. Geschaut werde dabei unter anderem auf die Alte Schule. Er rechnet damit, dass über die Zukunft des DGH ab dem Frühling in den Gremien entschieden wird.