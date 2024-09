In Battenberg gibt es eine neue Veranstaltung – einen Sonntagsbrunch im Kirchengarten. Ortsbürgermeister Eric Bach erläutert im Interview mit Anja Benndorf, was es damit auf sich hat.

Herr Bach, das große Frühstück ist im Anschluss an den Gottesdienst geplant. Ist das nur für Kirchenbesucher gedacht?

Natürlich ist der Kirchenbesuch keine Pflicht. Das leckere Essen ist für jeden Battenberger, der Lust und Zeit dazu hat. Im Garten am Gotteshaus, den wir kürzlich bei ehrenamtlichen Arbeitseinsätzen freigeschnitten und gepflegt haben, kann man dazu den tollen Ausblick sowie Musik des Duos Gitano genießen.

Sie haben Zettel zur Anmeldung und zur Abfrage von Kuchenspenden verteilt. Wie war die Resonanz?

Wir haben mehr als 100 Anmeldungen. Und das bei 388 Einwohnern! Das hätte ich nicht erwartet. Außerdem beteiligen sich viele Leute an dem kulinarischen Angebot – ob mit Orangensaft oder mit selbstgemachter Marmelade. Bislang sind schon über zwölf Kuchen angekündigt worden. Unsere Winzer spendieren zudem Wein. Das Essen organisiert Heidi Denig mit weiteren Frauen. Das finanziert die Gemeinde. Die Ratsmitglieder haben übrigens gerade bei der jüngsten Zusammenkunft beschlossen, aufs Sitzungsgeld zu verzichten, auch um solche Aktionen zu ermöglichen.

Wie kamen Sie auf die Idee für dieses neue Format?

Es war Tradition in Battenberg, einmal jährlich einen Gemeindeausflug beziehungsweise eine Seniorenfahrt zu organisieren. Dafür wurde ein Bus gemietet, was schon fast das gesamte Budget von 700 Euro verbraucht hat. In den letzten Jahren hat dieser aber nur noch circa 15 Personen befördert. Wir wollten etwas Neues anbieten, an dem zum Beispiel auch Leute mit kleinen Kindern oder Menschen mit Handicap teilnehmen können. Zweck ist es, die Dorfgemeinschaft zusammenzubringen.

Haben Sie einen Plan B für den Fall, dass es regnet oder stürmt?

Wenn das Wetter nicht passt, können wir ins Dorfgemeinschaftshaus ausweichen.

Termin

Sonntag, 8. September, ist ab 10.15 Uhr Gottesdienst. Ab 11 Uhr findet der Sonntagsbrunch im Kirchengarten statt. Die Teilnahme ist kostenlos, aber um Anmeldung wird gebeten. Teller, Tassen und Besteck sind mitzubringen.