Ein starker Regenguss hat dem Dorfangerfest in Asselheim am Samstag zwar eine Zwangspause eingebrockt, die Gäste feierten danach aber trotzdem weiter. Winzer Michael Schroth berichtet: „Nach dem Regen, so gegen 21 Uhr, kamen wieder einige Besucher.“ Aufgrund des Wetters sorgte Heinz Schößler mit „Power of Music“ nicht wie geplant für musikalische Unterhaltung. Schroth zeigt sich unterm Strich trotzdem zufrieden. Die Veranstaltung gibt es schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Ortsvorsteher Norbert Schott (SPD) sagt: „Anfangs haben wir gegenüber am Dorfanger gefeiert, mittlerweile wird das Fest auf dem Gerberplatz ausgerichtet.“ Hier sei mehr Platz, auch zum Aufstellen der Tische und Bänke. Am Auf- und Abbau sei das Kerwekomitee tatkräftig beteiligt. Die Landfrauen sowie der TV Asselheim kümmerten sich um Speisen. Das Weingut Schroth war ebenfalls an Bord. Das Fest sei ein Treffpunkt für die Bürger aller Generationen und fördere den Zusammenhalt im Dorf, sagt der Kommunalpolitiker. Deshalb sei es auch so wichtig, die Feier einmal jährlich zu organisieren. Die Veranstaltung biete die Gelegenheit, mit den vielen Neubürgern aus dem Neubaugebiet Battenbühl ins Gespräch zu kommen, von denen auch einige bereits in den Vereinen aktiv seien. Schott lobt den Zusammenhalt der Asselheimer, welcher nicht zuletzt mit solchen Veranstaltungen gefestigt werde. Die Dorfgemeinschaft, ein loser Zusammenschluss der örtlichen Vereine, treffe sich regelmäßig zum Austausch und zwecks Organisation weiterer Veranstaltungen. Als nächstes plant die Dorfgemeinschaft, der Patrick Nücken vorsteht, einen Seniorennachmittag im September.