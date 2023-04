Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zum zweiten Mal in Folge muss das Dorfangerfest abgesagt werden. Es sollte diesmal eigentlich am 3. Juli stattfinden, fällt aber wegen der Corona-Pandemie abermals ins Wasser. Das Fest, das von der Dorfgemeinschaft, also den örtlichen Vereinen, organisiert wird, ist einst für die Bürger von Asselheim ins Leben gerufen worden. Wir haben mit dem Vorsitzenden der Dorfgemeinschaft, Patrick Nücken, gesprochen.

Herr Nücken, wie schwer ist gefallen, das Fest abzusagen? Immerhin sinkt die Inzidenzzahl derzeit und einige andere Veranstaltungen finden wieder statt.

Die Entscheidung