Vier Gemeinden aus dem Leiningerland machen diesmal beim Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ mit und werden deshalb jeweils anderthalb Stunden lang von einer Jury inspiziert. Die Bürger sind eingeladen, sich diesen Rundgängen anzuschließen. In Gerolsheim waren die acht Fachleute bereits am Dienstag. Nun folgen Wattenheim und Bockenheim sowie Kirchheim. Mittlerweile hat die Kreisverwaltung auch bekanntgegeben, wo jeweils die Treffpunkte sind: in Wattenheim an diesem Mittwoch um 8.30 Uhr an der Festhalle in der Hochgerichtsstraße, in Bockenheim anschließend um 11 Uhr am Haus der Deutschen Weinstraße (Café Ideal) und in Kirchheim am Donnerstag um 9 Uhr am Diffiné-Haus (Weinstraße-Nord 1).