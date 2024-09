Vier Gemeinden aus dem Leiningerland machen diesmal beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ mit. Nächste Woche rückt die Jury an, um die Orte zu inspizieren. Die Bürger können sich den Rundgängen anschließen.

Sieben Orte aus dem Kreis Bad Dürkheim haben sich zum diesjährigen Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ angemeldet: Bockenheim, Gerolsheim, Kallstadt, Kirchheim, Wattenheim, Lindenberg und der Bad Dürkheimer Stadtteil Leistadt. Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld ( CDU) sagt: „Es ist uns sehr wichtig, dass sich Gemeinden aus unserem Landkreis an diesem Wettbewerb beteiligen.“

Acht Fachleute entscheiden

Wer dabei die meisten Lorbeeren einheimst, entscheidet eine Jury aus acht Experten: Fachleute aus den Bereichen Architektur, Städtebau, Dorferneuerung, dörflicher Kulturarbeit, Naturschutz und Landschaftspflege. Sie kommen nächste Woche zu Rundgängen in die beteiligten Gemeinden. Die Bürger sind eingeladen, sich anzuschließen.

Am Dienstag von 13.30 bis 15 Uhr besichtigt die Jury Gerolsheim. Am Mittwoch sind von 8.30 bis 10 Uhr Wattenheim und von 11 bis 12.30 Uhr Bockenheim an der Reihe, am Donnerstag von 9 bis 10.30 Uhr wird Kirchheim inspiziert. Welches Dorf am besten abgeschnitten hat, wird Ende nächsten Monats bekanntgeben: am Donnerstag, 31. Oktober, um 17 Uhr im Ratssaal der Bad Dürkheimer Kreisverwaltung.