Es gibt Dörfer, die keine Verwaltungsreform brauchen, um sich zu einer Gemeinde zusammenzuschließen. Um solch eine Doppelgemeinde handelt es sich in der 28. Folge der Luftbilderserie „Unsere Heimat von oben“ – auch wenn die frühere Fusion nicht an ihrem neuen gemeinsamen Namen zu erkennen ist.

Ob es wirklich dieses Hinweises bedarf, um das, von Helmut Dell aus dem Flugzeug heraus fotografierte, Dorf zu erkennen? Vermutlich nicht. Denn die Gemeinde ist inzwischen weit über die Grenzen des Leiningerlandes hinaus bekannt. Und das ist nicht nur der besonderen Lage des Dorfes geschuldet. Mehr wollen wir hier aber nicht verraten, um es den Luftbildrätslern nicht zu leicht zu machen. Auch zeigen wir nur einen Ausschnitt der Ortschaft – ohne einige markante Erkennungsmerkmale. Trotzdem gehen wir davon aus, dass die Ortserkennung für Heimatinteressierte kein großes Problem darstellt. Und wer das Dorf erkennt, kann bestimmt auch was erzählen. Ob als Jugendlicher – in den 1970er, 80er oder 90er Jahren – oder später als Erwachsener: Jeder, der im Leiningerland aufgewachsen ist, war garantiert schon mal in dem feierlustigen Örtchen.

Wir würden uns sehr darüber freuen, wenn sie nicht nur mit einer richtigen Lösung an der Luftbilderserie mitmachen, sondern auch etwas über ihre, in der Ortsgemeinde gemachten Erlebnisse berichten würden. Ideal wäre es, wenn sie uns auch noch alte Fotos aus der Lokalgeschichte zumailen würden. In dem nächsten Artikel könnten wir dann anschaulich darüber berichten, was unsere Leser in dem Dorf schon erlebt haben und was es so besonders macht.

Lösungsweg

Wer das Dorf auf dem Luftbild erkannt hat, kann uns seine Lösung, Stichwort „Unsere Heimat von oben“, per E-Mail an gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de zukommen lassen. Einsendeschluss ist der 30. Mai, 10 Uhr. Wir freuen uns auch über alles Interessante, das Sie über das zu erratende Fleckchen Heimaterde zu berichten haben oder alte Fotos. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir eine RHEINPFALZ-Dubbekaffeetasse.