Christopher Markutzik öffnet angesichts der Tatsache, dass Russland begonnen hat, die Ukraine anzugreifen, am heutigen Donnerstag, am Freitag und am Samstag zwischen 16 und 19 Uhr die protestantische Peterskirche in Sausenheim für Gebete um den Frieden. „Ich möchte den Menschen die Gelegenheit geben, ihre Gedanken, Ängste und Sorgen hinsichtlich eines begonnenen Krieges in Europa auszudrücken“, sagt der protestantische Pfarrer. Er bringt auf den Punkt, was viele Menschen derzeit umtreibt: „Das Befürchtete ist nun Wirklichkeit geworden. Ein Krieg hat begonnen. In Europa. Und was kommen wird, ist noch nicht abzusehen.“

Auch Stefan Kuntz lädt für Freitag, 19 Uhr, in der Schlosskirche Bad Dürkheim zur Friedensandacht ein. Wie der Dekan des protestantischen Dekanats Bad Dürkheim-Grünstadt mitteilt, sind Lieder, Gebete und geistliche Impulse geplant, um für den Frieden in Europa und der Welt zu bitten. Für die Andacht gilt die 3G-Regelung.