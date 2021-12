Der Deutsche Keglerbund Classic (DKBC) hat die laufende Runde abgebrochen. Das betrifft seit dem Verbandswechsel der Ersten Herrenmannschaft auch die Keglervereinigung Grünstadt. „Wie uns heute mitgeteilt wurde, sind sämtliche noch bis Ende Dezember anstehenden Spiele aufs kommende Jahr verlegt worden“, sagte KVG-Vorsitzender Ralf Buch am Mittwoch. Die bisher erreichten Punkte werden eingefroren, in der Hoffnung, dass die Saison nicht komplett abgesagt werden muss. Die KVG I hatte bislang jede Partie gewonnen und führte die Tabelle der Verbandsliga an. Buch ist überzeugt, dass die Deutsche Classic-Kegler Union nachziehen wird. Dann wären auch die anderen vier Grünstadter Teams im Zwangsurlaub.