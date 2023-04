Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach jahrelanger Diskussion hatte der Gemeinderat im Juni den Beschluss gefasst, das Dorfgemeinschaftshaus in Obersülzen am bisherigen Standort zu sanieren und zu erweitern. Die Entscheidung gegen einen Neubau an anderer Stelle fiel allerdings mit sehr knapper Mehrheit. Das letzte Wort ist offensichtlich noch nicht gesprochen.

Schon während der vor einem Jahr abgeschlossenen Dorfmoderation in Obersülzen war immer wieder über die Zukunft des Dorfgemeinschaftshauses in der Hauptstraße 66 diskutiert worden. Die Frage,