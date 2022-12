Angeregt ist darüber diskutiert worden, ob das neue Sanitär- und Umkleidegebäude im Grünstadter Rudolf-Harbig-Stadion aus Holz oder aus Stein errichtet werden soll. Jetzt sind die Würfel gefallen. Dabei gab es eine große Überraschung.

Das Sanitär- und Umkleidegebäude in dem sanierungsbedürftigen Rudolf-Harbig-Stadion muss abgerissen und neu errichtet werden. Standort und Raumprogramm waren, auch mit den Nutzern der Anlage, abgestimmt. Nur hinsichtlich der Bauweise hatte der Stadtrat noch eine Entscheidung zu treffen.

Die Grünstadter Verwaltung hatte nach einer gründlichen Abwägung die Holzmodulbauweise präferiert. Im Vergleich zu einem Massivhaus würde das dem Projektziel, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, besser entsprechen. Unter anderem wurde argumentiert, dass es mit Holz leichter sei, einen höheren Energiestandard zu erreichen. Darüber hinaus sei mit einer schnelleren Fertigstellung zu rechnen, weil zum Beispiel die Trocknungszeit entfalle.

Keine entsprechenden Referenzobjekte

Im städtischen Planungsausschuss im November waren allerdings Zweifel an der Haltbarkeit und Nachhaltigkeit aufgekommen. Vor allem aus den Reihen der Sozialdemokraten, aber auch von der FDP, wurde kritisch hinterfragt, ob ein Holzhaus tatsächlich die richtige Wahl sei, wenn in dem Gebäude Toiletten und Duschen untergebracht werden sollen. Vor einer Entscheidung für eine bestimmte Bauweise wollten nicht nur die Genossen Referenzgebäude aus Holz sehen, die schon seit längerem intensiv als Sanitärtrakte im Sportbereich genutzt werden.

Die Verwaltung hat jedoch bis zur jüngsten Stadtratssitzung keine entsprechenden Häuser finden können. Sie stieß nur auf eingeschossige Umkleide-Gebäude, aber nicht auf Bauten mit mehreren Etagen, in denen Duschen installiert sind. Ausnahme: ein Objekt in Hamburg-Altona. Allerdings wäre die Errichtung nur unproblematisch, wenn damit ein Generalunternehmer beauftragt werden könnte, erklärte Natalie Holzer aus der Bauabteilung. Bei Vergabe der einzelnen Gewerke, so wie es Kommunen vorgeschrieben ist, sei eine höhere Schadenshäufigkeit programmiert.

Entscheidung nur anhand einer Ökobilanz

Hinsichtlich der Nachhaltigkeit führte sie aus, dass eine genaue Aussage nur anhand einer detaillierten Ökobilanz getroffen werden könnte. So liege die mittlere Lebenserwartung von Beton bei circa 120 Jahren, bei der Konstruktion aus Hartholz bei rund 100 Jahren. Bei den Innenwänden sei die Haltbarkeit des nachwachsenden Rohstoffs allerdings erheblich niedriger als die von Stein. Dafür lasse sich Holz nach dem Abriss wieder dem biologischen Kreislauf zuführen und die Herstellung von Zement und Ziegeln verursache enorme Treibhausgasemissionen. Als Fazit verkündete Holzer nun zur Überraschung aller eine 180-Grad-Wende: „Wir haben unseren Beschlussvorschlag revidiert und sprechen uns für ein Massivhaus aus.“

Gregor Grzonkowski (SPD) bedankte sich und betonte: „Hier zeigt sich, wie wichtig es ist, sich vorab in Fachausschüssen Gedanken zu machen.“ FWG-Fraktionsvorsitzender Johannes Adam bemerkte: „Klasse, dass die Verwaltung so reagiert hat.“ Das Gremium stimmte mehrheitlich zu.