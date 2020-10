Die Nachricht, dass die Hausärztin Dr. Christiane Koch aus Harxheim am 1. Januar mit ihrem gesamten Team in die Praxis von Dr. Dirk Schlamp nach Ebertsheim wechselt, hat für einige Verwirrung gesorgt. „Wenn die Kollegin Koch kommt, werde ich keinesfalls gehen“, betont Schlamp. Viele Patienten hätten ihn nach der Meldung über die neue Ärztin am Freitag in der RHEINPFALZ gefragt, ob er aufhöre. Doch der 75-Jährige wird weiter praktizieren, wie er versichert. Sein Schwerpunkt wird Allgemein- und Sportmedizin bleiben, die 49-jährige Koch ist Internistin mit kardiologischer Ausbildung sowie Fachärztin für Orthomolekular- und Umweltmedizin.