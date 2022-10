Lustig und lecker verspricht ein Abend zu werden, der demnächst im Biedesheimer Bürgerhaus zu erleben sein wird: Der örtliche Männerkochclub lädt in Kooperation mit dem Boulevardtheater Deidesheim zu einer Dinner-Show ein. Werden ausreichend Tickets verkauft, steht ein Lokalmatador auf der Bühne.

Das Format der Dinner-Show ist ein altbewährtes Rezept des Boulevardtheaters Deidesheim. Erfunden hat es der aus dem Fernsehen bekannte und im Dezember 2015 verstorbene Hans-Dieter Willisch, der „die heitere Bühne mit Herz“ 1997 gründete und dann auch leitete. Die Idee wurde im Honigsäckl Ungstein umgesetzt und von Willischs Nachfolger Boris Stijelja übernommen. „Ziel ist es, außerhalb des Theaters Zuschauer zu gewinnen“, erläutert Ensemblemitglied Stefan Beyer, der in Biedesheim eine Heizungs- und Sanitärfirma betreibt. Der 54-Jährige, der vor einiger Zeit schon das Lachfestival in seinen Heimatort geholt hat, dachte mit Blick auf den örtlichen Männerkochclub, dass die Dinner-Show auch bei ihm im Dorf über die Bühne gehen könnte. Dort hat sie nun am 22. Oktober Premiere.

Erstmals den Herd in der Küche des Bürgerhauses eingeschaltet hat der Kochclub im Juli 2001. Der Initiator, Altbürger- und Konditormeister Hermann Mattern, ist heute nicht mehr dabei. „Uns sind ein paar Ältere abhanden gekommen“, erzählt Ulrich Kühlwein von einer aktuell auf acht Herren zusammengeschrumpften Interessengemeinschaft, die gern wieder wachsen könnte. Das eingespielte Team verpflegt sich einmal im Monat selbst, zudem im September die Besucher der Kerwe mit Schweinemedaillons („Wehe, es wird etwas anderes angeboten“), lädt im Herbst zum Rumpsteak-Essen für 150 bis 160 Personen und im Frühling zum Schlachtfest. Zur Dinner-Show gibt’s sogar eine vegetarische Variante: statt Boeuf Bourguignon (Rinderbraten mit Burgunderwein) ein Pilzragout zu den Spätzle. „Die Nudeln kommen nicht aus der Tüte, sondern werden von uns handgemacht“, betont Kühlwein. Vorweg gibt es Bruschetta, hinterher Mandelpudding.

Die Herausforderung im Vergleich zu den anderen Veranstaltungen des Clubs sei, dass alle Portionen eines Ganges quasi gleichzeitig serviert werden müssten, so der Maschinenbauer, der daheim auch gern den Kochlöffel schwingt. Dazwischen sind zweimal 50 Minuten Comedy im Rampenlicht vorgesehen. Gezeigt werden soll „Los mer moi Ruh“, eine Komödie von Martin Rassau und Bernhard Ottinger, die seit April dieses Jahres zum Programm des Boulevardtheaters gehört. Im Mittelpunkt stehen zwei Herren, die in der Midlife Crisis stecken und sich bei einem Aufenthalt in der Reha-Klinik über ihre Leiden sowie über die hübschesten Therapeutinnen austauschen. Die Protagonisten sind – Stand jetzt – René Weintz und Tom Holländer. Letzteren wird Beyer ersetzen, wenn mindestens 70 bis 80 Karten verkauft wurden. „Dann lerne ich den Text, vorher nicht“, kündigt der Klempner mit komödiantischem Talent an. Gegenwärtig seien 45 von 120 Tickets an die Frau oder den Mann gebracht worden.

TERMIN

Dinner-Show „Los mer moi Ruh“ am Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr), im Bürgerhaus Biedesheim, Schulstraße 10. Tickets für 49,90 Euro bei Stefan Beyer, E-Mail: info@beyer-heizung.eu, Telefon 06355 2001, Boulevardtheater Deidesheim, E-Mail: info@boulevard-deidesheim.de, Telefon 0172 4008201.