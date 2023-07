Bereits im vergangenen Sommer ist das Projekt „Digitaler Hörsparziergang“ in Sausenheim angelaufen. Anlässlich des Jubiläums 1250 Jahre Sausenheim nahm die Grundschullehrerin Manuela Spieß gemeinsam mit Schülern der Grundschule am Ritterstein einen digitalen Rundgang auf. Sausenheims Ortsvorsteher Gerd Walther (SPD) informierte in der jüngsten Ortsbeiratssitzung über den aktuellen Stand. „Wir werden eine Ortsbegehung machen und nochmals genau schauen, wo die Schilder angebracht werden sollen“, teilte er mit. Die Schilder seien aus Plastik und damit witterungsfest. Zehn bis 15 Schilder müssten für den Hörspaziergang an privaten Gebäuden oder auf privaten Grundstücken befestigt werden. Dies müsse von den Eigentümern genehmigt werden.