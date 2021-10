Gewalt gegen Frauen ist kein Phänomen, das sich auf die analoge Welt beschränkt. Darauf wollen die Gleichstellungsbeauftragte Grünstadt-Leiningerland und die Beratungsstelle für Alleinerziehende und Frauen im November mit einer Themenwoche aufmerksam machen.

Laut Welt-Mädchenbericht aus dem Jahr 2020 haben 70 Prozent der Mädchen und jungen Frauen in Deutschland schon einmal digitale Gewalt erlebt. Diese kann in verschiedenen Formen daherkommen. Sie zu erkennen und richtig mit ihr umzugehen, dabei soll eine Themenwoche mit Online-Vorträgen und einem Selbstbehauptungskurs helfen. Für das Angebot konnten die Gleichstellungsbeauftragte und die Beratungsstelle für Frauen Referentinnen von Organisationen wie Fairsprechen, HateAid und Terre des Femmes gewinnen.

Los geht es am Montag, 22. November, 20 Uhr, mit dem Online-Vortrag „Was ist digitale Gewalt und wie kann ich mich dagegen wehren?“. Am Dienstag, 23. November, 18 Uhr, folgt das Webinar „Cybermobbing und -stalking: Erkennen, Prävention und Handlungsmöglichkeiten“, am Mittwoch 24. November, 19 Uhr, „#unhatewomen: Hate Speech – Worte prägen unseren Alltag“ und am Donnerstag, 25. November, 14 Uhr,, „Hate Speech in Social Media“. Ihren Abschluss findet die Reihe in einem analogen Selbstbehauptungskurs für Frauen ab 16 Jahren ab 9 Uhr in der Turnhalle des Leininger-Gymnasiums, für den Anmeldungen auf der Webseite der Volkshochschule Grünstadt entgegengenommen werden. Da Frauen das Problem nicht allein lösen können, gibt es am Freitag, 26. November, 18 Uhr, zudem einen Exkurs: den Online-Vortrag „Warum der Feminismus Männer braucht und Männer den Feminismus“. Er ist für Männer und Frauen gedacht.

Die Vorträge sind kostenlos, für den Selbstbehauptungskurs werden fünf Euro fällig. Nähere Informationen zum Programm gibt es auf der Webseite der Stadtverwaltung Grünstadt. Anmeldung für die Vorträge bei Kira Wolf von der Gleichstellungsstelle: Telefon 06359 805104 oder E-Mail kira.wolf@gruenstadt.de.