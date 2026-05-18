Eine digitale Informationswoche für Frauen veranstalten die Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agenturen für Arbeit in Rheinland-Pfalz und im Saarland von Montag, 8. Juni, bis Freitag, 12. Juni. An fünf Tagen finden jeweils vormittags von 9 bis 11 Uhr und nachmittags von 14 bis 16 Uhr Online-Vorträge rund um Gleichstellung und Erwerbsarbeit statt. Auf dem Programm stehen unter anderem die Themen „Positives Denken“, „KI-Power“, „Frauenfreundliche Jobs“ und „Mental Load“. Die Teilnahme ist kostenfrei, die Möglichkeit zur Anmeldung und das vollständige Programm finden sich auf www.arbeitsagentur.de/vor-ort/landau. Rückfragen per E-Mail an Landau.BCA@arbeitsagentur.de oder unter Telefon 06341 958660.