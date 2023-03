Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dietrich Amadeus Mayer fühlt sich wie ein Fisch, der an Land gespült wurde: „Die Musik ist mein Lebenselixier“ – aber seit einem Jahr gibt es so gut wie keine Gelegenheit mehr zu musizieren. Eigentlich überflüssig, den Grund zu nennen: Corona. In dieser unkomfortablen Situation feiert das „musikalische Urgestein“ (Mayer über Mayer) aus Hettenleidelheim am Mittwoch seinen 70. Geburtstag.

Seit fünfeinhalb Jahrzehnten kennt das Publikum Dietrich Amadeus (damals freilich noch einfach: Dieter) Mayer als leidenschaftlichen Musiker, der stets in die Vollen griff.