Ein neues Angebot für Frauen gibt es neuerdings in der Kerzenheimer Straße in Eisenberg: Elif Dogan hat mit ihrer „Beauty Lounge“ die Räumlichkeiten der ehemaligen Post bezogen und bietet dort einen kosmetischen Service an.

Für Elif Dogan geht mit der Eröffnung des Studios ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Die ausgebildete Anwaltsgehilfin hatte schon während ihrer Zeit im Büro einen Faible für große Wimpern und anspruchsvolle Augenlider. Sie bildetet sich in verschiedenen Kursen weiter und wagte nach ihrer Elternzeit 2019 den Schritt in die Selbstständigkeit. Zunächst war sie mit einem Laden in der Hauptstraße zu finden, dann wurde es dort aber recht schnell zu eng. Dann ergab sich der Leerstand der ehemaligen Post.

Auch die Räumlichkeiten hier wurden erst einmal aufgehübscht: ein neuer Boden, eine neue Raumaufteilung, eine blickdichte Glasfront sollen ein ansprechendes Ambiente schaffen. Das Angebot der Beauty Lounge richtet sich dabei derzeit ausschließlich an Frauen, die sich hier unter anderem die Wimpern verlängern oder künstlerisch gestalten lassen können. Auch die Augenbrauen werden hier behandelt und die Gesichtshaut tiefengereinigt. Wer will, kann sich bei Elif Dogan dauerhaft Haare am ganzen Körper entfernen lassen und überdies hat sie auch eine Zahnaufhellung im Repertoire. Dogan hofft, dass ihr Geschäft den Geschmack der Eisenbergerinnen trifft. Der Start sei für sie und ihre drei Mitarbeiterinnen auf jeden Fall geglückt.

Kontakt

Die Beauty Lounge befindet sich in der Kerzenheimer Straße 1. Termine nach Vereinbarung. Geschäftszeiten: Montag bis Donnerstag von 9 Uhr bis 18.30 Uhr; freitags 9 Uhr bis 17 Uhr; samstags 9 bis 14 Uhr.