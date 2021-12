Für die Pfarrerstochter Christine Meyer und für Sabine Walther stehen an Weihnachten Familie und Besinnlichkeit im Fokus. Die zwei Wahl-Altleiningerinnen kümmern sich maßgeblich darum, dass die Kirche dem Anlass entsprechend dekoriert ist.

Für Christine Meyer und Sabine Walther gehören Gottesdienste in der schön geschmückten Kirche zu Weihnachten unbedingt dazu. Nachdem das inzwischen verstorbene Ehepaar Erwin und Gertrud Dieter vor einigen Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufhörte, den protestantischen Sakralbau in Altleiningen weihnachtlich zu dekorieren, war es für die beiden „Zugezogenen“ – Meyer stammt aus dem nordhessischen Witzenhausen und Walther aus Hamburg – keine Frage, diese Aufgabe zu übernehmen.

Die Norddeutsche ist noch nicht so lange Presbyterin wie die Hessin, „erst“ 20 Jahre sei sie Mitglied in dem Gremium, erzählt Walther. Sie sei aber vor dem offiziellen Amtsantritt schon lange ehrenamtlich in der Gemeinde aktiv gewesen. Die Kirche und das Umfeld schön zu gestalten, sei ihr eine große Herzensangelegenheit. Beispielsweise hat sie – ebenso wie Meyer – immer den Wasserstubentreff organisiert. Bis vor einigen Jahren kam man im Sommer am historischen 20-Röhren-Brunnen zusammen, hat gemeinsam gesungen, gegessen und geplaudert. Auch sind die beiden bei jedem Gemeindefest Teil des verantwortlichen Teams, bei den Vorbereitungen für Ostern, für Konfirmationen, für das Erntedankfest oder den Weihnachtsmarkt.

Tannenzweige wirken echt

Nun ist aber Advent und sie haben sich in der protestantischen Kirche getroffen. Eine von Martina Ebert angefertigte Girlande soll an der Kanzel befestigt werden. Sie besteht aus künstlichen, aber sehr echt wirkenden Tannenzweigen, an der Holzäpfel, Strohsterne und Samtschleifen hängen. „Die Girlande kann man nicht allein anbringen. Einer muss immer wieder mit ein bisschen Abstand gucken, ob alles richtig sitzt und eventuell sagen, was noch korrigiert werden müsste“, so Meyer.

Benutzt werden darf die Kanzel in diesem Jahr nicht, wie die 59-Jährige erläutert. Wegen der möglichen Verteilung infektiöser Aerosole dürfe die Predigt nicht von dort oben gehalten werden. Der Pfarrer müsse unten stehen, und zwar hinter dem Altar, um mindestens vier Meter Abstand zu den Gläubigen einzuhalten. „Deshalb brauchen wir auch einen besonders schlanken Christbaum“, sagt Meyer. Häufig werde der Gemeinde einer geschenkt, etwa von jemandem, der eine Tanne aus seinem Garten entfernt hat. Die Ehemänner der beiden Presbyterinnen, Andreas Meyer und Volker Walther, schneiden ihn dann vor der Kirchentür zurecht, wuchten ihn in den Ständer. „Das ist immer eine Riesensauerei, denn so ein gespendetes Exemplar ist meist recht groß und steckt ja nicht in einem Netz“, sagt Sabine Walther.

Bis zu 150 Kugeln

Für das Schmücken muss in der Regel eine Leiter angestellt werden. Es kommen Lämpchen ins Grün und 100 bis 150 rote Kugeln – wegen der Sicherheit sind die aus Kunststoff. Die 58-jährige Köchin und Hotelbetriebswirtin erinnert sich, dass früher auch mal Sterne aus Tapetenresten für den Baum gebastelt wurden. Meyer erzählt, dass ein Bürger neulich eine Umzugskiste voller Kugeln vorbeigebracht hat. Vor zwei Jahren sei eine neue Lichterkette angeschafft worden, „weil die alte elektrische Kerzen hatte, die nach einigen Tagen immer kopfüber hingen“, sagt die Qualitäts- und Umweltbeauftragte eines großen Dienstleistungsunternehmens.

Meyer, Walther und auch andere gute Geister komplettieren die weihnachtliche Dekoration unter anderem mit einem Adventskranz, einer Illumination vor der Kirchentür und einem entsprechend gestalteten Schaukasten am Pfarrhaus. Viele kleinere und größere Handgriffe laufen im Hintergrund, beispielsweise das Waschen der Altardecken, das Bestellen der Kerzen, das Kehren vor dem Rundbogen-Portal und das Blumengießen. Und nicht zu vergessen: das Abkleben der Bänke. Denn in die Kirche, die 230 Personen Platz bietet, dürfen gegenwärtig nur 27 Besucher.

Gottesdienste

An Heiligabend gibt es in Altleiningen drei kleine und verkürzte Gottesdienste: in der großen Kirche um 15.30 Uhr und um 17 Uhr sowie parallel um 17 Uhr in der Jakobskirche in Höningen. Anmeldung erforderlich: Telefon 06356 201, E-Mail pfarramt.carlsberg@evkirchepfalz.de. Es gilt die 2G-Regel. Unter 3G laufen Andachten am zweiten Weihnachtstag, 10 Uhr, und an Silvester, 17 Uhr.

Adventskalender

In unserem Adventskalender stellen wir Menschen vor, die dafür sorgen, dass in der Advents- und Weihnachtszeit alles rund läuft – „Weihnachtsmacher“ eben.