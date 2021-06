Wegen Reparaturen sind in dieser Woche mehrere Straßen für einen Tag gesperrt. Der Landesbetrieb Mobilität Speyer wird auf den Strecken Schadstellen beseitigen. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Landstraße zwischen Wattenheim und Carlsberg ist am Dienstag, 15. Juni, den ganzen Tag über gesperrt. Am Mittwoch, 16. Juni, wird die Landstraße zwischen Kindenheim und Biedesheim nicht befahrbar sein. Die Schlossstraße in Colgenstein-Heidesheim wird am Mittwoch ebenfalls repariert. Am Donnerstag, 17. Juni, ist die Landstraße zwischen Freinsheim und Weisenheim am Sand dicht. Der Landesbetrieb teilt mit, dass all diese Straßen aufgrund der Lage der Schadstellen und der Sicherheitsabstände, die einzuhalten sind, vollgesperrt werden müssen.