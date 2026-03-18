Zum Jahreswechsel hat die Stadt verschiedene Steuern und Gebühren angehoben. Laut Bürgermeister zeichnet sich ab, dass bald ein weiterer Erhöhungsbeschluss ansteht.

Für den erfahrenen Grünstadter Ratsherrn Johannes Adam ( FWG) ist klar: „Wir haben unseren Haushalt nur genehmigt bekommen, weil Wahlen sind.“ Will sagen: Um gute Stimmung zu machen, lasse die Landesregierung den Kommunen gerade finanziell etwas mehr Spielraum als zuletzt. Doch Städte und Gemeinden müssten sich darauf einstellen, dass sie nach dem Urnengang wieder zu strengerer Budget-Disziplin verdonnert werden.

Neu-Kalkulation zur Jahresmitte

So ein erneut verschärftes Regiment bekäme Grünstadt dann schnell zu spüren. Denn die Aufseher haben der Stadt zwar ihren Finanzplan für 2026 genehmigt. Aber zugleich haben sie die Verwaltung darauf verpflichtet, das Zahlenwerk bis zur Jahresmitte zu überarbeiten. Dann können die Kontrolleure erneut darauf dringen, dass der Rat entweder Ausgabeposten streicht – oder zusätzliche Einnahmen beschafft, indem er den Bürgern mehr Geld abnimmt.

Grünstadts Bürgermeister: Mimmo Scarmato. Foto: Christoph Hämmelmann

Im Frühsommer 2025 ist so rückwirkend fürs ganze Jahr die Grundsteuer angehoben worden, laut Beispielrechnung der Verwaltung sind für ein Grünstadter Durchschnitts-Grundstück seither 441,64 Euro statt 492,59 Euro zu berappen. Zum Jahreswechsel 2025/2026 gingen weitere Steuersätze in die Höhe. Den Stadt-Haushalt aufbessern sollen nun etwa die Hundehalter: Die Steuer fürs erste Tier ist von 96 auf 108 Euro gestiegen.

Niedriger als in anderen Kommunen

Fast verdoppelt wird zudem der Elternbeitrag für Kinder, die übers Unterrichtsende hinaus bis 16 Uhr an den Grünstadter Grundschulen betreut werden. Dass er im Sommer von monatlich 55 auf 100 Euro steigt, ist schon beschlossene Sache. Und mittlerweile haben die Aufseher laut Bürgermeister Mimmo Scarmato (CDU) der Stadtverwaltung signalisiert, dass sie schon bald noch eine weitere Geldquelle intensiver anzapfen muss.

Demnach haben sie darauf hingewiesen, dass der Gewerbesteuersatz in Grünstadt niedriger ist als in vergleichbaren Kommunen der Region. Der Rathaus-Chef geht daher davon aus, dass die Stadt um eine Anhebung nicht herumkommen wird.