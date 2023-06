Im Zeitraum vom 6. Juni, 14 Uhr, bis 7. Juni, 11 Uhr, ist es nach Polizeiangaben in zwei Weinbergen der Gemarkung Kleinkarlbach, Einzellage Senn, zu Diebstählen und Sachbeschädigungen gekommen. Bislang unbekannte Täter entwendeten demnach in zwei Wingertszeilen Metallpfosten. Um das zu ermöglichen, wurden mehrere Metalldrähte durchschnitten, was zu Schäden an mehreren Rebstöcken führte. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung der Polizeiinspektion auf bis zu 1000 Euro. Es wurden Ermittlungen aufgenommen und die Beamten bitten mögliche Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter Telefon 06359 93120 zu melden. In der vergangenen Woche kam es zu einem ähnlichen Vorfall in einem Weinberg in Kirchheim. Auch dort wurden Metallpfosten entwendet und Weinstöcke beschädigt und der Schaden bewegte sich im hohen dreistelligen Bereich.