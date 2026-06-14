Die beiden lenken die Mitarbeiter in dem Laden ab, bevor sie stehlen. Jetzt sucht die Polizei nach den Frauen.

Zu einem Trickdiebstahl gekommen ist es am Freitag gegen 13 Uhr in Grünstadt. Das teilt die Polizei am Wochenende mit. Zwei Frauen waren in ein Ladengeschäft gekommen, wobei eine von ihnen mit einem 200-Euro-Schein einen günstigen Artikel bezahlen wollte. Währenddessen lenkte die zweite Frau einen zweiten anwesenden Mitarbeiter ab. Auf diese Weise gelang es der vermeintlichen Kundin, den 200-Euro-Schein unbemerkt wieder einzustecken und von der kassierenden Mitarbeiterin das Rückgeld entgegenzunehmen. Im Anschluss verließen die beiden Frauen den Laden, wobei noch eine Sonnenbrille gestohlen wurde. Der entstandene Schaden beträgt etwa 220 Euro. Die Mitarbeiter beschrieben die jungen Frauen als jeweils etwa 20 Jahre alt. Eine sei dunkel gekleidet gewesen, die andere Frau habe Jeans-Kleidung getragen und eine schwarze Umhängetasche dabei gehabt. Wer meint, die Frauen im Bereich der Grünstadter Kernstadt beobachtet zu haben, und Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail an pigruenstadt@polizei.rlp.de wenden.