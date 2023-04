Aus einer Garage in Hettenleidelheim sind am Samstagabend zwei Leichtkrafträder entwendet worden. Der 62-jährige Eigentümer meldete den Verlust am Sonntagfrüh um 0.37 Uhr bei der Polizeiinspektion Grünstadt. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 6 konnten Beamte eines der gestohlenen Bikes sicherstellen. Ein 38-jähriger Mann, der unter Drogeneinfluss stand und keinen vorgeschriebenen Helm auf dem Kopf hatte, war damit unterwegs. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen und wird zeitnah einem Gericht vorgeführt. Das aufgefundene Motorrad wurde schließlich an den Eigentümer zurückgegeben. Nach dem zweiten Leichtkraftrad, einer grünen Honda DAX, wird derzeit gefahndet. Zeugen melden sich bei der Polizeistation, Telefon 06359 93120.