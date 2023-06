Ein Handy hat ein Unbekannter am Samstag kurz vor 10 Uhr aus einem Elektromarkt in Eisenberg gestohlen. Der Dieb ist zu Fuß vom Tatort in der Kerzenheimer Straße geflohen. Zeugen haben den Mann nach Polizeiangaben so beschrieben: Er ist Mitte 20, blond und hat einen Oberlippenbart, er trug eine blaue Jeans und ein weißes Shirt. Hinweisgeber sollen sich bei der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden melden: Telefon 06352 9110, E-Mail pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de.