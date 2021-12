Weil sich eine Frau in einem Baumarkt in der Kirchheimer Straße in Grünstadt auffällig verhalten hat, ist sie von einem Mitarbeiter am Mittwochnachmittag auf dem Weg zum Auto verfolgt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam sie der Bitte des Baumarkt-Verantwortlich, doch stehenzubleiben, nicht nach. Vielmehr habe sie mehrere Gegenstände auf dem Parkplatz zwischen den geparkten Autos fallen lassen. Es handelte sich dabei um zahlreiche Zangen im Wert von 400 Euro, die sie nicht bezahlt hatte. Bei einer Überprüfung sei festgestellt worden, dass die 44-jährige Frau in der Vergangenheit schon öfter einschlägig aufgefallen war – sie hatte unter anderem wertvolle Gartenscheren gestohlen. Das deutet für die Polizei darauf hin, dass sie die Diebstähle „gewerbsmäßig“ begeht.