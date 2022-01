In der Nacht zu Montag ist im Grünstadter Tulpenweg ein metallic-silberfarbener Mercedes C-Klasse (T-Modell) mit HH-Kennzeichen gestohlen worden. Der Besitzer hatte sein Auto am Sonntag gegen 23.45 Uhr geparkt. Als er am Montag um 8.20 Uhr wegfahren wollte, war der Wagen nicht mehr da. Vermutlich wurde von den Tätern die sogenannte Keyless-go-Funktion überwunden, um das Auto zu entwenden, teilt die Polizei mit. Der Zeitwert des Wagens wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Die Beamten bitten um Hinweise aus der Bevölkerung, möglicherweise haben Hundebesitzer in den frühen Morgenstunden im Bereich Tulpenweg, Im Freundchen oder Freundchenstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht: Telefon 06359 93120.