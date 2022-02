Samstag in den Mittagsstunden ist es in verschiedenen Lebensmittelmärkten in Kirchheimbolanden und Eisenberg zu Diebstählen von Geldbörsen gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Portemonnaie jeweils aus der Hand- oder der Jackentasche entwendet. Erbeutet wurden Bargeld und persönliche Urkunden. Anlässlich dieser aktuellen Vorfälle weist die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wieder einmal darauf hin, dass man Geldbeutel nie unbeaufsichtigt lassen sollte. Taschen mit Portemonnaies seien stets vor dem Körper und nicht auf dem Rücken zu tragen. Wer von einer unbekannten Person angesprochen oder angerempelt wird, sollte immer misstrauisch sein, denn es könnte sich um ein Ablenkungsmanöver handeln. Zu den Diebstählen in den Supermärkten sucht die Polizei Zeugen: Telefon 06352 9110.