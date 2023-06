Zum Diebstahl zweier hochwertige Pkw ist es am Donnerstag in Grünstadt gekommen. Wie die Polizeiinspektion mitteilt, wurde im Parkweg um 3.05 Uhr ein BMW 630 d xDrive und im Amselweg um 3.41 Uhr ein orangefarbener BMW M2 Competition gestohlen. In beiden Fällen haben die Täter nach Angaben der Polizei wahrscheinlich mittels Funkwellenverlängerung die Funktion der Fernbedienung des Fahrzeugschlüssels überwunden und die Fahrzeuge anschließend einfach weggefahren. Die Ermittlungen sind von der Zentralen Kriminalinspektion Ludwigshafen übernommen worden. Mögliche Zeugen werden dennoch gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt zu melden, und zwar unter Telefon 06359 93120. Wer sein Auto vor Dieben schützen will, kann sich im Internet unter der Adresse www.polizei-beratung.de Präventionstipps holen.