Auf die Kasse und den Tresor in der Vinothek eines Bockenheimer Weinguts hatten es Diebe abgesehen. Das teilt die Polizei mit. Am Mittwochmorgen, gegen 10 Uhr, habe der Inhaber den Diebstahl bemerkt, eine genaue Tatzeit sei nicht bekannt. Aus der Kasse im Weinverkauf hätten die Unbekannten einen dreistelligen Betrag entwendet. In dem kleinen Möbeltresor, den die Täter aus dem Nebenraum entwendeten, habe sich zur Tatzeit eine vierstellige Geldsumme befunden.