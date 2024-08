Ein unbekannter Dieb hat in der Nacht auf Mittwoch sein Unwesen im Bereich der Straße In der Haarschnur getrieben. Nahe der Zufahrt zur Alla-Hopp-Anlage bockte er nach Mitteilung der Polizei einen weißen Pritschen-Lkw auf Pflastersteine auf und schraubte die beiden Hinterräder ab. Außerdem baute der Täter die linke Heckleuchte des Lkw aus und nahm die Gegenstände schließlich mit. Bei einem in der Nähe abgestellten Kleinbagger brach der Unbekannte dann noch den Tankdeckel auf und pumpte Diesel in unbestimmter Menge ab. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 380 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Grünstadt zu wenden, Telefon 06359 93120.