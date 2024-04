Nach der absoluten Zuschusshöhe in Euro ergeben sich aus dem Landesprogramm PEK-RP folgende „Platzierungen“ für die neun teilnehmenden Ortsgemeinden innerhalb der Verbandsgemeinde Leiningerland. In Klammern stehen die Zuweisungen in Prozent zum aktuellen Liquiditätskredit sowie die Einwohnerzahl.

1. Hettenleidelheim: 6.041.970 Euro (100 Prozent der 6.045.483 Euro Liquiditätskredite, 3185 Einwohner)

2. Altleiningen: 2.601.128 Euro (76,8 Prozent der 3.385.603 Euro, 1776 Einwohner)

3. Carlsberg: 1.228.618 Euro (42,5 Prozent der 2.893.254 Euro, 3677 Einwohner)

4. Obrigheim: 731.454 Euro (40,8 Prozent der 1.792.433 Euro, 2973 Einwohner)

5. Ebertsheim: 730.836 Euro (54 Prozent der 1.350.389 Euro, 1369 Einwohner)

6. Wattenheim: 249.596 Euro (35,4 Prozent der 455.713 Euro, 1799 Einwohner)

7. Laumersheim: 168.784 Euro (30,6 Prozent der 550.816 Euro, 935 Einwohner)

8. Quirnheim: 96.919 Euro (15,4 Prozent der 631.259 Euro, 819 Einwohner)