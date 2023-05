Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn einer eine Rede hält, dann ist meist ein Fest der Grund. So wird das auch in Wattenheim sein, wo traditionell eigentlich am ersten Juli-Wochenende Kerwe gefeiert wird. Dieses Jahr gibt es Kerwe, abgespeckt, virtuell, ohne Rummel aber mit Musik.

Die Kuckuck feiern gerne, das weiß die Region und normalerweise ist im westlichen Leiningerland die Wattenheimer Kerwe (WKK) gesetzt - ein Fest, das den Kerwereigen der Region eröffnet. 2020 war wegen