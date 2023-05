Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem Musikstudent Dominik Hambel und RHEINPFALZ-Redakteur Timo Benß in den vergangenen Wochen zahlreiche Orgeln im Leiningerland vorgestellt haben, geht es in der letzten Folge dieser Serie um jene Instrumente, die für beide der jeweilige Erstkontakt zur Orgel waren. Denn beide Kirchenorgeln sind wahre Schätze.

Wir stehen in der evangelischen Kirche in Kerzenheim. Und irgendwie erinnert mich dieses Gebäude an den Geschichtsunterricht damals in der Schule. Denn das Gebäude könnte die Miniatur