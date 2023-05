Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mal kommen zehn in der Woche, mal sieben am Tag. Der Zustrom an Ukrainern, die bei der Tafel Grünstadt anklopfen, reißt nicht ab. Doch die Institution kann die wachsende Anzahl an Bedürftigen nicht unbegrenzt versorgen. Zumal auf der anderen Seite die Lebensmittel knapp werden.

„Vielleicht noch 50, dann geht nichts mehr“, sagt Ernst Weber, bei der Grünstadter Tafel für die Logistik zuständig. Täglich meldeten sich Kriegsflüchtlinge aus der