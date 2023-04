„Das war bekannt, dass da eine Tür ist“ – mit diesen Worten hat Ludwig Dauth auf die Nachricht reagiert, dass am Leininger Oberhof eine Tür wie aus dem Nichts wieder aufgetaucht ist. Der Ur-Grünstadter hat dort vor 80 Jahren die Schule besucht.

Ludwig Dauth wird im Mai 91 Jahre alt – und er kann deswegen über Dinge berichten, die schon Jahrzehnte zurückliegen. Der Ur-Grünstadter hat seine Schulzeit im Leininger Oberhof verbracht, von 1939 bis 1947.

Und er kann sich an einen zugemauerten Abgang in den Keller erinnern, der wahrscheinlich zu der nun aufgetauchten Tür führte. Was hinter der Tür war? Ludwig Dauth sagt, das wisse er nicht: „Wir durften da nie rein, die Türe war immer zu.“ Doch der „Kellerhals“ hatte eine besondere Bedeutung für die Kinder: „Da haben wir uns auf die Schräge gesetzt und gegenseitig abgeschrieben.“ Was natürlich am Ende auch aufgefallen ist – weil alle denselben Fehler hatten. Vom Lehrer bestraft worden ist allerdings nur der Schüler, von dem die anderen Kinder abgeschrieben hatten – weil er es nicht richtig wusste.

Irgendwann wurde das Gelände aufgefüllt

Wann genau der zugemauerte Abgang weggekommen ist und das ganze Gelände der Oberhofs aufgefüllt worden ist, kann Ludwig Dauth nicht sagen – nur, dass es schon sehr, sehr lange her sein muss. Volker Eich, der etwas später als Dauth die Schule im Oberhof besuchte, nämlich von 1956 bis 1960, berichtet, dass zu seiner Schulzeit weder Kellerhals noch Tür sichtbar waren.

Die Schulzeit, die Ludwig Dauth im Oberhof erlebt hat, war alles andere als unbeschwert: „Ich habe mal ausgerechnet, dass ich von den acht Jahren Volksschule knapp vier Jahre im Keller gesessen bin.“ Denn während seiner ganzen Schulzeit war Krieg, die Kinder mussten in den Keller der Malzfabrik, wenn Bombenalarm war. Ab Herbst 1944 fiel die Schule dann komplett aus, die Jungs verbrachten die Vormittage oben auf dem Berg, um britische Jagdbomber zu beobachteten. „Die sind fast alle Tage zur gleichen Zeit gekommen. Einmal konnte ich den Piloten in die Augen sehen“, erinnert sich Ludwig Dauth. Die Luftangriffe häuften sich, oft war die Eisenbahn das Ziel der Jagdbomber. „Die wollten den Bahnhof treffen, weil Grünstadt ein Nachschubbahnhof war“, sagt Dauth. Der Grünstadter, der später 31 Jahre lang bei der RHEINPFALZ in Ludwigshafen gearbeitet hat, hat wie viele Kinder dieser Generation viel erlebt. Er kann nachvollziehen, was Krieg bedeutet: „Für die Kinder ist das schlimm.“