Wenn die Musikschule die Schlachthofstraße verlassen hat und im Leininger Oberhof spielt, soll auf dem Gelände ein Mehrgenerationen-Haus gebaut werden. Die Stadt sucht dafür ein gutes Konzept und hat deswegen eine Ausschreibung verfasst, in der sie die Bedingungen festsetzt. Mit den Unterlagen hat sich der Stadtrat jetzt befasst.

Die Gretchen-Frage hat Karin Schramm (CDU) am Dienstagabend in der Online-Ratssitzung gestellt: „Was ist, wenn wir nur einen Entwurf bekommen und der uns nicht gefällt? Muss dieser dann der Sieger sein?“ Und was ist, wenn mehrere Entwürfe eingereicht werden, die den Vorstellungen der Jury und des Stadtrats nicht entsprechen? „Müssen wir die Aufwendungen der Planer bezahlen? Sind wir dann schadensersatzpflichtig?“, wollte Christoph Spies (SPD) wissen.

Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) hatte an dem Abend noch keine Antwort auf die Fragen, am Mittwoch wurde sie jedoch von der Verwaltung nachgereicht: „Sollten keine zufriedenstellenden Konzepte eingehen oder der Stadtrat der Vergabeempfehlung nicht folgen, so kann die Stadt das Verfahren beenden, ohne dass Schadensersatzansprüche der Teilnehmer gegenüber der Stadt entstehen.“

Große Erwartungen

Es ist ein Projekt, an das große Erwartungen geknüpft sind und das mit Landesgeldern unterstützt wird: Auf dem 2552 Quadratmeter großen Gelände der Musikschule soll ein Haus entstehen, in dem auch Büroräume Platz finden. Wie viele Wohnungen gebaut werden, ist offen, wie hoch der Bau wird, ebenfalls. 50 Prozent der Wohnfläche müssen für Menschen zur Verfügung stehen, deren Einkommen eine gewisse Grenze nicht übersteigt. Die Miete für diese Wohnungen darf höchstens 5,70 Euro pro Quadratmeter betragen.

Die Stadt will nächste Woche einen Wettbewerb ausloben. Baugemeinschaften, Architekten, Genossenschaften oder private Bauherren können ihre Vorstellungen einreichen. Eine Jury, in der der Stadtvorstand, Mitglieder der Stadtratsfraktionen, Mitarbeiter der Bauabteilung und drei externe Fachleute sitzen, soll am Ende ein passende Konzept auswählen, der Rat soll es absegnen.

Die Details der Konzeptvergabe seien in einer dreistündigen Sitzung der Jury-Mitglieder durchgesprochen und rechtlich dingfest formuliert worden, berichtete Stadtrat und Jury-Mitglied Mimmo Scarmato (CDU). Deswegen, so sagte er in der Ratssitzung, würde er auch davor warnen, jetzt noch Änderungen einzubauen.

Der Wunsch nach Barrierefreiheit

Doch es gab bei der Sitzung durchaus das Bedürfnis nach Änderungen. Ein Wunsch, den Vertreter der SPD äußerten, fand dabei keine Mehrheit. Die Sozialdemokraten wollten, dass barrierefreies Bauen verpflichtend ist – und nicht lediglich eine Soll-Empfehlung.

Bernd Fricke (SPD) plädierte für Barrierefreiheit als „Muss“ und sagte, er schätze, dass es in Grünstadt 1300 Menschen gibt, die benachteiligt seien und vielleicht solche Wohnungen benötigen: „Ich spreche jedem VdK-ler, jedem Schwerbehinderten und vielleicht auch vielen Senioren aus der Seele.“ Bürgermeister Wagner entgegnete, die Verpflichtung, barrierefrei zu bauen, würde „das Vorhaben und die Bewerber zu sehr einschränken“. Er sicherte zu, dass die Jury bei der Bewertung der eingegangenen Vorschläge ein Auge auf das Thema haben werde.

Weniger Stellplätze möglich?

Ein Antrag der Grünen, den Elke Vetter vorstellte, wurde ebenfalls abgelehnt: Sie regte an, die Pflicht, dass Bauherren 1,5 Stellplätze pro Wohnung vorhalten müssen für das Projekt aufzuheben und nur einen Stellplatz pro Wohnung zu fordern. Der stellvertretende Bauamtschef Dirk Theobald informierte, dass dies aus Gründen der Gleichbehandlung aller Bauherren in der Stadt nicht möglich sei. Pro Wohnung müssten 1,5 Stellplätze vorgehalten werden, bei Wohnungen von bis zu 50 Quadratmetern Größe reiche hingegen ein Stellplatz aus.

Christoph Spies (SPD) kritisierte, dass die Bürger bei einer öffentlichen Online-Versammlung im Januar kurz gehalten wurden und ihre Wünsche hinsichtlich des Projekts nicht äußern durften – obwohl dies doch anfangs so gewollt gewesen sei: „Das ist eine verpasste Chance.“ Er trug die Vorschläge der Bürger (Mehrgenerationenwohnen, Genossenschaftsbau-Modell, Dachterrasse, Gemeinschaftsraum, Ferienwohnung für Besucher in dem Gebäude) vor. Wagner sagte, Mehrgenerationen- und Genossenschaftsprojekte seien möglich. Die anderen Dinge wolle man einem Investor nicht vorschreiben.

Sechs Geschosse sind denkbar

Der Bebauungsplan für das Gelände muss geändert werden, der Rat hat sich am Dienstag dafür ausgesprochen, hier den ersten Schritt zu gehen. Der jetzige B-Plan erlaubt an der Stelle nur den Bau von zwei Vollgeschossen bei 12 Metern Höhe – mit zwei Geschossen kommt man allerdings nicht weit, wenn man preisgünstigen Wohnraum schaffen möchte. Die Mitglieder des Rats können sich gut einen sechsgeschossigen Bau vorstellen, wie mehrere Vertreter aus verschiedenen Fraktionen betonten.

Das Grundstück wird nicht verkauft, sondern im Erbbaurecht vergeben. Das heißt: Die Stadt bleibt weiter Eigentümerin des Geländes. Der Erbbauzins ist auf mindestens 13.000 Euro im Jahr mit einer Laufzeit von 60 Jahren festgesetzt. Weit wichtiger als das Geld, das der Investor jährlich zahlen wird, ist der Stadt aber, dass das Konzept wirklich gut ist. Es macht in der Bewertung 65 Prozent aus.