Es klingt etwas dick aufgetragen, zeigt aber die Bedeutung für Grünstadt ganz gut. „Der Flächennutzungsplan ist die Mutter aller Planungen“, sagt Bürgermeister Klaus Wagner (CDU). Wenn man bei diesem Bild bleiben will, kann man sagen: Die Grünstadter Mutter ist alt geworden, sie braucht eine Frische-Kur.

Einen ganz entscheidenden Unterschied gibt es allerdings zwischen einem Flächennutzungsplan und einer Frau: Eine Dame zu ändern, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Einen Flächennutzungsplan zu ändern, ist zwar auch nicht ganz einfach – aber innerhalb von drei bis fünf Jahren machbar. Und genau das will die Stadt Grünstadt jetzt tun.

Was ist ein Flächennutzungsplan?

In einem Flächennutzungsplan legt eine Kommune fest, wie sie ihren Boden nutzt. Dabei sind Wohnbauflächen oder Gewerbeflächen ebenso auf der großen Karte eingezeichnet, wie Straßen oder Bahnanlagen, Grünflächen, Wasserflächen, Ausgleichsflächen oder landwirtschaftliche Flächen. Kurzum: Ein Flächennutzungsplan zeigt auf, wie die Stadt derzeit aussieht und wie sie sich entwickeln soll. Der Flächennutzungsplan der Stadt stammt von 1995 und wurde 2002 auf einen damals modernen Stand gebracht. Das heißt, dass etwa 40 Änderungen, die sich zwischenzeitlich ergeben hatten, eingearbeitet wurden und der Plan digitalisiert wurde.

Auch in den vergangenen 20 Jahren ist er immer wieder verändert worden. Eine Änderung eines solchen grundlegenden Plans steht beispielsweise immer dann an, wenn der Boden anders genutzt werden soll: Wenn zum Beispiel – wie jetzt zwischen Grünstadt und Asselheim – auf einem zuvor landwirtschaftlichen Gelände Supermärkte gebaut werden sollen.

Eine gewisse Zeit kann man den Flächennutzungsplan anpassen und ändern, irgendwann wird aber wieder ein großer Wurf fällig – eine Gesamtfortschreibung. In Grünstadt hat der Stadtrat nun den ersten von vielen Schritten dafür getan und beschlossen, dass ein Landschaftsplan ausgearbeitet werden soll. Er ist die Grundlage für den Flächennutzungsplan.

Im Landschaftsplan werden alle Belange des Naturschutzes berücksichtigt – und da hat sich in den vergangenen Jahren viel getan, was berücksichtigt werden muss: So sind die Vorgaben zum Artenschutz strenger geworden – auch weil Insekten sterben, ein Rückgang von Wildtieren zu beklagen ist und das Freizeitverhalten der Menschen Wald und Flur zusetzen kann.

Augenmerk auf den Klimaschutz

Ein weiterer Punkt, der für die Erstellung des Flächennutzungsplans heute wichtig ist: Der Klimaschutz, der vor 20 Jahren noch nicht so ausgeprägt war wie heute. So wird verlangt, dass sich Kommunen Gedanken über den Klimawandel machen und auf die Änderungen eingehen, die dieser mit sich bringt. Ein sehr konkretes Beispiel sind Starkregenereignisse.

Die Stadt Grünstadt hat vergangenes Jahr damit begonnen, ein Konzept zu erstellen, dessen Ziel es ist, die Bürger so gut es geht vor Wasserschäden zu schützen. Früher sagte man dazu Hochwasserschutzkonzept – angebrachter ist es, von einem Hochwasservorsorgekonzept zu sprechen. Denn schützen kann man sich vor Wasser ohnehin nicht. Die Ergebnisse finden sich ebenfalls im Flächennutzungsplan wieder – beispielsweise in Form von Rückhalteflächen oder Gebieten, in denen das Wasser abfließen kann. Ein weiterer Punkt ist die Frage, wo es in Grünstadt Flächen gibt, um Freiflächenphotovoltaikanlagen zu errichten.

Wo gibt es bebaubare Fläche?

Interessant wird auch die Frage sein, wo noch Wohnbaufläche ausgewiesen werden kann. In Grünstadt selbst gibt es keine nennenswerten Bauflächen mehr, lediglich in Sausenheim (Kaiserhecke II) gibt es noch eine Reserve. Bis zum Jahr 2035 fehlen in Grünstadt aber knapp 600 Wohnungen für alleinstehende Senioren, Familien mit Kindern und Menschen mit wenig Geld. Die Hälfte dieses Bedarfs könnte mit Wohnungen in Mehrfamilienhäusern gedeckt werden – rein rechnerisch bräuchte man dafür 15 bis 20 Hektar Fläche.

Daneben gibt es allerdings auch eine große Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser. „Da diesem Bedarf nicht allein durch weitere Nachverdichtung entsprochen werden kann, wäre hierfür die Ausweisung von zusätzlichen Neubauflächen notwendig, die aber nur im gesamträumlichen Kontext in Abwägung mit anderen Belangen entschieden werden kann“, heißt es von der Stadtverwaltung.

Bei den Gewerbeflächen gebe es noch einen gewissen Entwicklungsraum im Gewerbe- und Industriegebiet Süd und Nord. Im Flächennutzungsplan soll sich auch „der Schutz der Innenstadt vor großflächigem Einzelhandel an anderer Stelle“ wiederfinden. 2018 beispielsweise ist der Globus-Markt beim Stadtrat mit seinem Wunsch nach einer Erweiterung um 1000 Quadratmeter auf dann 6000 abgeblitzt.

Blick auf die Pläne der Vergangenheit

Bei der Erstellung des Flächennutzungsplans sollen neben den Behörden auch die Bürger beteiligt werden. Eine Möglichkeit sind Werkstattgespräche. Bürgermeister Wagner sagt: „Es ergeben sich möglicherweise Zielkonflikte, die abgearbeitet werden müssen.“

In manchen Teilen gibt der aktuell gültige Flächennutzungsplan auch einen Blick darauf her, wie die Menschen im letzten Jahrtausend die Zukunft sahen, wie Dirk Theobald von der Bauabteilung an einem Beispiel ausführt: „Neben der Rudolf-Harbig-Anlage ist eine riesige Fläche für eine Erweiterung der Anlage eingezeichnet, die niemals umgesetzt worden ist.“ Hier sei die Frage, ob man diese Fläche noch für diesen Zweck brauche.

Und der Alte Friedhof in Asselheim – der in Zukunft wieder als Ruhestätte genutzt werden soll – ist im Flächennutzungsplan nicht als Friedhof dargestellt, sondern als landwirtschaftliche Fläche.