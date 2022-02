Über die Sportanlage der Carlsberger Grundschule – oder vielmehr: deren Sanierung – hat es im Verbandsgemeinderat am Donnerstag eine längere Diskussion gegeben. Kern der Frage: Würde die auch ohne Förderung gehen, oder wäre das einfach nur „rausgeblasenes Geld“?

Dass der Sportplatz der Carlsberger Grundschule dringend saniert werden muss, darüber besteht im Verbandsgemeinderat weitgehende Einigkeit. Die zeigt sich nicht zuletzt in einem Beschluss aus dem Oktober 2020: Darin hatte das Gremium schon einmal die Umgestaltung des Platzes beauftragt – und zwar gemäß einer ersten Kostenschätzung für 133.000 Euro. Ein Förderung war zunächst nicht in Sicht, das änderte sich im Frühjahr 2021 jedoch schlagartig. Damals wurde ein „Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ aufgelegt und die Verbandsgemeinde warf ihren Hut in den Ring.

Tatsächlich wurde der Förderantrag bewilligt – unter der Voraussetzung, dass die Bauarbeiten bis Ende November 2021 abgeschlossen und vollständig abgerechnet sind. Die Verwaltung schrieb sie am 10. Mai aus und eigentlich sollte am 30. Juni schon losgelegt werden – doch es kam anders. Nur ein Interessent gab ein Angebot für die Ausführung der Arbeiten ab, und der wollte knapp 240.000 Euro dafür haben. Weil das erheblich über der bereits aktualisierten Kostenschätzung von 136.000 Euro lag und die nötigen Mittel nicht im Haushalt veranschlagt waren, wurde die Ausschreibung von der Verwaltung aufgehoben und das Fördergeld nicht abgerufen.

SPD-Fraktion äußert Bedenken

Damit steht die VG jetzt wieder da, wo sie im Herbst 2020 schon einmal stand: Es muss entschieden werden, ob die Sanierung dieses Jahr stattfinden soll und wenn ja, ob nur mit oder im Zweifel auch ohne Förderung. Der Vorschlag der Verwaltung lautete, die Maßnahme „mit zu erwartenden Kosten“ von nunmehr 193.000 Euro umzusetzen. Allerdings soll damit laut Vorlage erst begonnen werden, wenn die Förderstelle erklärt hat, ob das 2021 nicht abgerufene Geld – es handelt sich um etwa 4 von 33 Millionen Euro – noch verteilt werden soll. Das könnte eine Förderung von bis zu 70 Prozent bedeuten.

Die SPD-Fraktion störte sich jedoch am Beschlussvorschlag. Jörg Jokisch wies darauf hin, dass bei der Sanierung der Grundschule Kleinkarlbach niemals in Betracht gezogen worden sei, ohne Förderung tätig zu werden und man nicht ohne Zuschüsse arbeiten sollte, wenn es möglich wäre, welche zu erhalten. Sein Parteigenosse Thomas Diehl wählte deutlich lautere und krassere Worte – er redete davon, dass hier sinnlos „Geld in die Landschaft geblasen“ werden solle, die Beschlussvorlage der Verwaltung eine Zumutung und so was mit ihm nicht zu machen sei.

Manchmal muss es ohne Förderung gehen

Vertreter der CDU- und FWG-Fraktion sahen das anders. Sie verwiesen darauf, dass die Sanierung des Schulsportplatzes nun schon viele Jahre Thema sei und es manchmal eben auch notwendig werde, Projekte ohne Fördergelder umzusetzen. „Wer die Anlage einmal gesehen hat, der weiß, dass wir mit der Sanierung nicht mehr warten sollten“, meinte der Carlsberger Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU).

Hinter diese Aussage stellte sich letztlich eine deutliche Mehrheit des Rats: Der Vorschlag der Verwaltung wurde mit neun Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen und 24 Ja-Stimmen abgesegnet. Nun gilt es, auf Nachricht von der Förderstelle zu warten.