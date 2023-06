Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vorm gegnerischen Tor ist dem Vollblutstürmer in über 30 Fußballerjahren noch nie das Herz in die Hose gerutscht. Genau das ist Steffen Alleborn aber nun vor der eigenen Terrassentür passiert. Endergebnis seines Muffensausens: eins zu tausend. Zusätzliches Problem des 49-Jährigen: Keiner hat ihm seine Geschichte geglaubt. Kein Wunder ...

„Alse, in welchem Zoo hosche dann das Bild gemacht?!“ So oder ähnlich lauteten durchweg die Kommentare in den sozialen Medien aufs vermeintliche Beweisfoto für die Allebornsche