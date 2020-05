Seit Montag gilt in ganz Deutschland eine Maskenpflicht beim Einkaufen und in Bus und Bahn. Um trotz Vermummung ein bisschen Individualität hervorscheinen zu lassen, wurden viele unserer Leser kreativ. Von Berufskleidung bis Damenslip war so ziemlich alles dabei.

Haben Sie schon die passende Maske gefunden? Viele unserer Leser offenbar schon, denn wir haben eine Menge Fotos geschickt bekommen. Und die beweisen, dass es definitiv möglich ist, eine notwendige, ernste Maßnahme doch noch ein bisschen mit Humor zu versehen.

Masken schützen uns nicht direkt vor der Ansteckung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2. Aber sie verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden, falls man das Virus bereits in sich trägt. Wie Wissenschaftler herausgefunden haben, ist man etwa zwei Tage vor den ersten Symptomen schon ansteckend – ob man das Virus in sich trägt, kann man also nicht wissen. Deshalb ist es absolut notwendig, an Orten, an denen es unvermeidlich ist, dass sich mehrere Menschen begegnen – etwa im Supermarkt – eine Maske zu tragen.

Passender Mundschutz zur Uniform

Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gilt Maskenpflicht. Tanja Löffler aus Altleiningen ist Kundenbetreuerin bei der Bahn – und hat natürlich den passenden Mundschutz zu ihrer Uniform. Auch Gernot Weber trägt Maske als Berufsbekleidung. Klar, dass sein Modell aus Küferkittelstoff gefertigt ist. Ebenso passend ist die Maske von Friedrich-Wilhelm Hennecke aus Grünstadt. Er ist Jäger und hat sich einen Mundschutz passend zur Jägerkleidung zugelegt. Seine Frau nähte ihm ein Exemplar aus dem Stoff eines alten Jagdhemdes.

Auch einige sehr modische Masken waren unter den Einsendungen. Etwa die von Irmgard Schwalb. Da sie und ihre 97-jährige Mutter Risikopatienten sind, erledigt ihr Mann die Einkäufe, schreibt sie. Die dadurch gewonnene Zeit nutzt sie, um Masken zu nähen. Schon 15 Stück sind für die ganze Familie herausgekommen – unter anderem zwei schlichte schwarze Masken für ihren Mann. Den Stoff für ihre Maske hatte Schwalb zufällig daheim. Damit wollte sie ursprünglich einen Stuhl beziehen.

Maske für Einhornliebhaber

Vanessa Siegel liebt Einhörner. Um das auch in Zeiten der Corona-Pandemie zum Ausdruck zu bringen, hat die 26-Jährige sich eine Maske mit entsprechendem Motiv genäht. Tierisch ist auch die Maske von Jasmin Ullmer: Sie sieht dank Mundschutz jetzt aus wie eine Katze. Dagmar Pfaffs Leidenschaft sind eher Hunde. Ihre Maske sei ein absolutes Muss für Hundefreunde. „Eine Maske mit jeder Menge Wauzis drauf“, schreibt sie uns per Mail.

Den Wauzi auf dem Schoß hat Kym Schober auf ihrem Foto. Ihr Hund Lola hat auch eine Maske bekommen. Frauchens Exemplar ziert die Rolling-Stones-Zunge in Stachelversion – in Anlehnung an die „Voodoo Lounge“-Tour 1994/95. „Vielleicht hilft ein bisschen guter Voodoozauber ja gegen Corona“, schreibt Schober.

Tanja Löffler aus Altleiningen ist Kundenbetreuerin bei der Bahn und hat die passende Maske. Foto: frei Seine Maske lässt es schon erahnen: Markus Dörrenbächer ist Vorsitzender des TuS Sausenheim. Foto: frei Sandy Wilhelm, Sabrina Schropp, Jenny Lauer und Jessica Kamb waren kreativ bei der Maskenwahl. Foto: frei Vanessa Siegel liebt Einhörner – und zeigt das selbstverständlich auch mit ihrer Maske. Foto: frei Seine Maske ist selbstverständlich aus Küferkittel-Stoff: Winzer Gernot Weber aus Kindenheim. Foto: frei Kann dank Bemalung sogar mit ihrer Maske lächeln: Marion Niemes aus Ebertsheim. Foto: frei Die Pfälzer Variante mit Dubbeglas hat uns Alfred Graf Strachwitz aus Grünstadt zukommen lassen. Foto: frei Brigitta Laubenstein wird von Kindesbeinen an Biene gerufen. Deshalb hat sie die passende Maske. Foto: frei „Wenn ich geheimnisvoll aussehe, zieh ich die viel lieber auf“, sagt Sieglinde Bergmann zu ihrer Maske. Foto: frei „Schick mit Maske“ nennt Regina Schwalb ihr Modell – Schick ist der Mädchenname der Eisenbergerin. Foto: frei Sandra Krocker aus Großkarlbach hat ihre Maske von ihrer Mutter in liebevoller Handarbeit genäht bekommen. Foto: frei Ein absolutes Muss für den Hundefreund: Dagmar Pfaff mit „jeder Menge Wauzis drauf“. Foto: frei „In die Bank gehe ich aber nicht“, sagt Arnold Lander über seine Maskenwahl. Foto: frei Ein Esel auf frischem Grün vor blaurariertem Muster: die Maske von Rita Bender aus, na klar, Sausenheim. Foto: frei Ein bisschen Cat Content? Hier kommt die Katzen-Maske von Jasmin Ullmer. Foto: frei Perfekt in den Mai passt die Maske von Agnes Herzer, die ihre Freundin Margit Knabe geschickt hat. Foto: frei Martina Benz trägt Pumuckl. Das Foto ist übrigens in Quirnheim entstanden – auch wenn es nicht so aussieht. Foto: frei Wenn schon daheim bleiben, dann wenigstens die Welt vor der Nase haben, dachte sich Josef Hille. Foto: frei Mit Rolling Stones und Lola, die ebenfalls Maske trägt: Kym Schober aus Battenberg. Foto: frei Lisa Schuh ist bei Kilian-Druck fürs Marketing zuständig. Auf ihre Maske malte sie sich ein Lächeln ... Foto: frei ... Vertriebsmitarbeiter Fritz Meckler trägt Schnurrbart. Die Firma stellt seit Kurzem Einwegmasken her. Foto: frei Nicht ganz so komfortabel ist die Maske von Thorsten Hutzenlaub – dafür kreativ. Foto: frei Eigentlich wollte sie einen Stuhl damit beziehen, nun hat Irmgard Schwalb eine Maske genäht. Foto: frei Weil sie so gerne Erdbeeren isst, hat sich Claudia Starck diese Maske genäht. Foto: frei Den perfekten Mundschutz für einen Jäger hat Friedrich-Wilhelm Hennecke aus Grünstadt. Foto: frei Ralf Zuber aus Wattenheim hat sich für einen Schal entschieden. Foto: frei Foto 1 von 27

Bienen gibt es auf der Maske von Brigitta Laubenstein. Ihre Bienchen-Maske hat ihre Schwiegermutter genäht. Seit Kindesbeinen wird sie Biene genannt. Passt doch, oder? Bleiben wir bei den Insekten: Margit Knabe schickte uns ein Foto der Maske ihrer Freundin Agnes Herzer, die mit Marienkäferpunkten perfekt in den Mai passt.

Offenbar viel Spaß beim Einkaufen hatten Sandy Wilhelm und Sabrina Schropp aus Grünstadt, Jenny Lauer aus Kleinkarlbach und Jessica Kamb aus Mutterstadt. Warum sich eine Maske kaufen, wenn man doch schon was Passendes im Schrank hat, scheinen sie sich gedacht zu haben. Jedenfalls waren die vier mit Slip auf dem Kopf im Globus unterwegs.